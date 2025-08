Recession Hair | come cambiano i capelli in tempi di incertezza economica

Ci sono appuntamenti beauty ai quali le donne non possono e non vogliono rinunciare. Se in tempi normali parrucchiere, manicure ed estetista fanno parte della routine di bellezza, nei momenti di instabilità economica diventano spese superflue. O almeno, si tende ad avere un approccio prudente nei confronti di alcune spese. Gli effetti sono quasi impercettibili, ma sono evidenti se si vuole fare attenzione. Come i Recession Hair, o i capelli da recessione, che mostrano scelte più consapevoli e pratiche sostenibili in ambito di hairstyling. Manutenzione minima, colori versatili e tagli di capelli duraturi sono il nuovo approccio all'hairstylist.

