Recensione Le vertigini dello stambecco di Ivan Villa | Un’estate in montagna per riscoprire la potenza della diversità

Le vertigini dello stambecco di Ivan Villa, edito Lapis Edizioni, è la storia di un’amicizia nata per caso; una riscoperta silenziosa della diversitĂ attraverso la natura, in un’estate apparentemente tacita dove la limpidezza del mondo animale e la purezza del mondo dell’infanzia si incontrano dando vita a un legame silenzioso ma profondo. Le vertigini dello stambecco, due mondi che si incontrano per rinascere. Copertina libro, Lapis Edizioni Quella che l’autore Ivan Villa scrive è una tenera e poetica storia di amicizia fra il mondo animale e quello umano; una storia dove coraggio e tenerezza si incontrano e la diversitĂ di due universi apparentemente incomunicabili diventa rinascita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Recensione ”Le vertigini dello stambecco” di Ivan Villa: Un’estate in montagna per riscoprire la potenza della diversitĂ

