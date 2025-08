Recensione Galaxy Z Flip7 | migliora ma Samsung azzarda con l’Exynos

Galaxy Z Flip7 è stato presentato il 9 luglio e lanciato sul mercato dal 22 luglio 2025. La settima iterazione dei piccoli pieghevoli di casa Samsung rappresenta un forte contendente nel mercato. Non ci sono notevoli differenze rispetto al modello precedente, alcune estetiche come l’aumento delle diagonali dei display, alcune hardware con l’utilizzo del chip prodotto in casa. La capacitĂ della batteria è aumentata ed è sicuramente apprezzabile nell’uso quotidiano, migloirata anche l’estetica con un corpo piĂą sottile e una migliore chiusura molto piĂą compatta. Nessuna rivoluzione, tanta sostanza ma vale la pena acquistarlo? La fotocamera come si comporta? La piega del display è visibile? Infastidisce nell’utilizzo? A queste e a tutte le altre possibili domande che ti vengono in mente su Z Flip7 potrai dare una risposta leggendo la recensione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Recensione Galaxy Z Flip7: migliora ma Samsung azzarda con l’Exynos

