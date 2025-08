Recensione Galaxy Watch 8 Classic Non perfetto ma quasi

L’ottava versione del Galaxy Watch 8 introduce una serie di funzioni sperimentali per fitness e salute che loro rendono uno degli smartwatch più completi sul mercato. Ha uno schermo fantastico, un processore veloce e usa materiali di qualità , ma ha anche un difetto: il design.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Recensione Galaxy Watch 8 Classic. Non perfetto, ma quasi

In questa notizia si parla di: galaxy - watch - recensione - classic

Recensione GALAXY WATCH 8 Classic Scopri il nuovo Galaxy Watch 8 Classic: eleganza e smartness unite in un unico orologio ? L'intelligenza artificiale Gemini integrata direttamente al polso e un display AMOLED da riferimento. Un'esperienza smartwat

