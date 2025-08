ReArm Germany Berlino sta tornando una potenza militare completa Ecco come

La Zeitenwende entra nel vivo, la Germania riarma. Se la Grande Svolta sulla difesa di Olaf Scholz del 2022 era fondamentalmente risultata piĂą in un gesto simbolico che in un effettivo capovolgimento delle ambizioni difensive tedesche, la Germania di Friedrich Merz sta ponendo concretamente le basi per tornare a essere la potenza militare per eccellenza in Europa. Non solo Berlino si sente ancora “tradita” da Mosca per via dell’invasione dell’Ucraina e del conseguente arresto dei rapporti economici — soprattutto quelli energetici — tra i due Paesi, ma l’imprevedibilitĂ strategica degli Stati Uniti di Donald Trump ha ulteriormente contribuito a smuovere qualcosa nella coscienza strategica tedesca: la stagione dell’affidamento esterno esclusivo — energetico verso est, militare verso ovest — non può piĂą proseguire. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - ReArm Germany, Berlino sta tornando una potenza militare completa. Ecco come

