Re Carlo la passione per il tweed e il cane Snuff | a Sandringham arrivano i cappottini per ‘Fido’

Si dice che cani e padroni si assomiglino. Vero o falso che sia, da oggi potremo dire che la loro eventuale somiglianza stia nel modo che hanno di vestirsi. A confermare questa teoria, o meglio possibilità , ci pensa addirittura re Carlo che ha appena messo in vendita cappotti in tweed per cani a Sandringham.

Re Carlo lancia i cappotti in tweed per cani. Ecco quanto costano - Lo stile country-chic di Re Carlo arriva anche al guinzaglio. Il sovrano britannico, da sempre appassionato di abiti in tweed, ha deciso di condividere la sua iconica eleganza con gli amici a quattro zampe, mettendo in vendita nella sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk, una collezione esclusiva di cappotti per cani in tweed, battezzata " Happy Hound".

