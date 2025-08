Re Carlo e Meghan Markle è guerra spietata | l’annuncio della Duchessa

Re Carlo temeva di dover mantenere Harry e Meghan Markle e invece la Duchessa del Sussex è tornata all’attacco, annunciando nuovi prodotti in vendita e confermando fino alla terza stagione la sua serie With Love, Meghan. Re Carlo, l’attacco commerciale di Meghan Markle. Negli ultimi giorni ci si era preoccupati del crollo finanziario di Harry e Meghan Markle, dopo che il contratto milionario con Netflix non è stato rinnovato. Anche la sparizione dai social della Duchessa del Sussex aveva destato preoccupazioni per un possibile imminente fallimento finanziario. Tanto che il Palazzo, se non direttamente Re Carlo, pensava che l’incontro coi rappresentati di Harry per un eventuale riavvicinamento fosse dettato dalla crisi economica del Principe. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo e Meghan Markle, è guerra spietata: l’annuncio della Duchessa

Re Carlo, Meghan Markle rischia causa da 10 milioni di dollari - Nuovi problemi si addensano su Re Carlo a causa di Harry e Meghan Markle. La Duchessa del Sussex rischia una causa legale da 10 milioni di dollari per la ricetta dei sali da bagno che ha dato in un episodio della sua serie Netflix, With Love, Meghan.

Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole” - Nonostante le continue polemiche che li coinvolgono, seppur indirettamente – da ultimo il flop del suo programma With love, Meghan, e l’uso secondo alcuni improprio del titolo di duchi di Sussex – Meghan Markle e il principe Harry continuano a vivere la loro vita felice a Montecito, in California, e hanno recentemente festeggiato il compleanno del primogenito Archie.

“Ulcere, scottature e dolori lancinanti dopo aver provato i sali da bagno di Meghan Markle”: donna le fa causa per 10 milioni. La replica dei legali: “Accuse non valide” - Il sale brucia sulla popolarità dello show di Meghan Markle. Non c’è pace a casa dei duchi del Sussex e pare che la cause legali stiano diventando la loro nuova sede perchè oggi ad essere presa di mira è la serie di Netlix With Love, Meghan.

Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla; Lo zampino di Meghan e della sua guru nella possibile pace tra Harry e Re Carlo; Meghan Markle irrita re Carlo: insiste a farsi chiamare Sua Altezza Reale.

"Harry e Meghan con la ciotola per l'elemosina". L'affondo in patria contro i duchi di Sussex - Il riavvicinamento con la Royal Family e Carlo III sarebbe motivato da questioni di natura puramente economica, accusa il commentatore reale Rob Jobson ... Riporta msn.com

Re Carlo, la vendetta su Meghan Markle: il suo vino è un flop - Il vino prodotto da Meghan Markle col suo marchio As Ever, che faceva concorrenza a quello di Sua Maestà, si sta rivelando un flop. dilei.it scrive