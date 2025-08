RD 19 Dry Gin | 4 cocktail per un aperitivo perfetto

Freschezza, qualità e un pizzico di creatività . Quattro ricette estive per rendere ogni brindisi un’esperienza indimenticabile. L’estate è il momento perfetto per lasciarsi andare alla leggerezza. Il caldo, la voglia di socializzare e quei lunghi tramonti che sembrano non finire mai rendono i giorni estivi speciali. E cosa c’è di meglio di un buon cocktail per accompagnare questi momenti? RD19 Dry Gin si inserisce alla perfezione in questo scenario con quattro proposte di cocktail estivi, facili da preparare ma capaci di trasformare ogni sorso in un’esperienza sorprendente. Martini Cocktail, Gin Basil Smash, Negroni e Bee Knees sono i protagonisti di questa stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - RD/19 Dry Gin: 4 cocktail per un aperitivo perfetto

In questa notizia si parla di: cocktail - perfetto - aperitivo - quattro

L’estate ha un nuovo protagonista: il P31 Kit Aperitivo a Casa! Due bottiglie, quattro lattine, omaggi esclusivi e tutto il necessario per spritz e cocktail verdi impeccabili Perfetto per le tue serate, o come idea regalo gourmet Scopri perché tutti ne parlano Vai su Facebook

Mattia Pastori: quattro cocktail per celebrare Il World Cocktail Day; I 10 cocktail più bevuti al mondo; Estate, amici e Branca Fizz: il cocktail perfetto per brindare insieme.

Americano Martini: ecco perché è il cocktail perfetto per l'aperitivo ... - Anche e soprattutto in questo caso, aperitivo fa rima con Martini, brand icona dell’aperitivo italiano, che per salutare l'arrivo dell'estate propone il cocktail perfetto per brindare in ... Come scrive vanityfair.it

AperiMutti, la polpa di pomodoro entra nell'aperitivo - La speciale drink list analcolica, composta da quattro cocktail firmati da altrettanti bartender, è protagonista della nuova campagna di comunicazione ... Riporta myfruit.it