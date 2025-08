Rassegne a raffica Nel cuore dei Monti Sibillini c’è ’Croc’

Tra i tanti cinema all’aperto delle Marche, ce n’è uno che si distingue per la sua ambientazione: è ’ CROC – Una specie di cinema ’, rassegna che si svolge nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sul prato dell’Arco Caraceni di Ussita, giunta quest’anno alla quinta edizione. Organizzata da C.A.S.A. con diversi partner, porta sul grande schermo opere da tutto il mondo. Le proiezioni, a offerta libera, iniziano alle 21.15, ma già dalle 19 c’è il BarCROC, con aperitivi e cibo. Il filo conduttore di quest’anno è una domanda chiave: come può una rassegna cinematografica in un piccolo paese di montagna dialogare con questi tempi complessi? Le proiezioni, che proseguono anche ad agosto, offrono così un viaggio tra luoghi, storie e linguaggi diversi; tra i titoli, spicca un omaggio a Francesco Nuti con ‘Tutta colpa del paradiso’ (il 15 agosto - nella foto, la locandina). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

