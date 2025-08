Rassegna organistica, sul palco dal Piemonte arriva Gabriele Studer.

Il festival organistico ’CittĂ di Porto San Giorgio’ prosegue la programmazione con un concerto nella chiesa di San Giorgio Martire. A mettersi davanti alla tastiera sarĂ il maestro Gabriele Studer: il concerto prenderĂ il via stasera alle 21.30. Studer è nato ad Alba, in Piemonte, nel 1982. Nel corso della sua carriera ha intrapreso una brillante attivitĂ concertistica come solista e quale componente di varie formazioni: un’attivitĂ che lo ha portato ad esibirsi sui palchi di chiese, teatri e sale concerti nei quattro angoli del continente europeo. Suoi concerti sono stati in programma in Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Polonia e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

