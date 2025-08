Rapinatore solitario attacca una tabaccheria | arraffa il contante nella cassa e scappa via in scooter

Colpo di un bandito solitario alla tabaccheria Chelm di via Sant'Alberto. La rapina fulminea si è verificata poco prima delle 10 di oggi, venerdì. Il malvivente, travisato con mascherina Covid e cappellino, è entrato nel punto vendita di via Sant'Alberto 234 e, dopo aver detto poche parole al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

