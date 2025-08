Rapinano madre e figlio in casa armati di pistola | i banditi hanno 18 anni

Nel pomeriggio del 30 luglio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà due giovani di 18 anni, all’epoca dei fatti minorenni, ritenuti responsabili di una rapina in concorso aggravata dall’uso di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

