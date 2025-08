Raoul Bova torna in TV dopo lo scandalo | il promo di Buongiorno Mamma! 3 annuncia che il debutto è vicino

Mentre sui giornali si parla solo di lui, Mediaset annuncia con una clip che il personaggio di Raoul Bova sarà al centro della trama di Buongiorno Mamma! 3, presto su Canale 5 Protagonista involontario dell'estate scandalistica, Raoul Bova torna in TV anche grazie al suo lavoro (oltre che nei servizi di trasmissioni pomeridiane e TG). Con perfetto tempismo, Rai 1 ha deciso di mandare in onda Scusate se esisto!, la commedia con Paola Cortellesi, contro l'ultima di Temptation. Mediaset ha fatto anche meglio, annunciando con un promo l'arrivo imminente di Buongiorno Mamma! 3. Quando andrà in onda la nuova stagione di Buongiorno Mamma!? I prossimi episodi della fiction, che vedranno Raoul Bova assoluto protagonista, saranno trasmessi su Canale 5 a partire da settembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Raoul Bova torna in TV dopo lo scandalo: il promo di Buongiorno Mamma! 3 annuncia che il debutto è vicino

