Raoul Bova Rocío Muñoz Morales parla di altri tradimenti e chiede l’affido esclusivo delle figlie Lui si rifugia dall’ex suocera

Rocío Muñoz Morales ha deciso di agire senza perdere tempo. L’attrice e showgirl spagnola, 37 anni, ha già incaricato il suo legale, l’avvocato Antonio Conte (lo stesso che ha assistito Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi), di depositare al più presto un ricorso presso il Tribunale civile di Roma per ottenere l’affido esclusivo e il mantenimento delle due figlie avute da Raoul Bova, Luna e Alma. Niente dichiarazioni pubbliche, ma un’azione concreta, fatta di carte bollate e iniziative legali. In questo momento, Rocío si trova in Puglia con le bambine, in una località riservata e lontana dai riflettori, per proteggerle dalla bufera mediatica che ha travolto il padre, dopo che Fabrizio Corona ha diffuso pubblicamente audio e messaggi inviati da Bova alla modella e influencer Martina Ceretti, tramite l’amico Federico Monzino. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales parla di altri tradimenti e chiede l’affido esclusivo delle figlie. Lui si rifugia dall’ex suocera

