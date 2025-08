Raoul Bova non ha ceduto al ricatto Non aveva nulla da nascondere lo stimo | parla l?ex suocera Bernardini de Pace ora sua avvocata

«Non ho mai avuto nulla contro Raoul, ma con il cuore stavo con mia figlia. Ora, però, sono fiera del padre dei miei nipoti». Parla così in una intervista al. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Raoul Bova non ha ceduto al ricatto. Non aveva nulla da nascondere, lo stimo»: parla l?ex suocera Bernardini de Pace, ora sua avvocata

Raoul Bova due giorni prima di vedere i suoi audio dati in pasto ai social aveva ricevuto un messaggio da un numero anonimo. Nel testo il mittente scriveva: “O paghi o le tue chat con Martina saranno rese pubblico e ti sputtaniamo”. Lui non aveva ceduto e i s Vai su X

