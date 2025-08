Raoul Bova la decisione di Rocío Muñoz Morales E i nuovi fatti che emergono

Raoul Bova sta affrontando una delle fasi più complicate della sua vita, dopo lo scoppio dello scandalo che lo ha visto protagonista. In seguito alla presunta storia con Martina Ceretti e al presunto tentativo di estorsione ai suoi danni, l’attore ha deciso di affidarsi all’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, che tra l’altro è la sua ex suocera. Nelle ultime ore è emersa un’importante novità e stavolta riguarda anche Rocio Muñoz Morales e le sue figlie. L’attrice e conduttrice avrebbe infatti avanzato una richiesta significativa, ma starebbero anche per venire fuori altre notizie che certamente non faranno piacere a nessuno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: raoul - bova - decisione - rocío

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Rocío Muñoz Morales, cosa sta succedendo dopo lo scandalo che ha travolto Raoul Bova e il loro addio Vai su Facebook