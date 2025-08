Raoul Bova ha tradito altre volte Rocio Munoz Morales? Lei intanto chiede l' affidamento esclusivo delle figlie

Pare che Rocio Munoz Morales abbia intenzione di trascinare Raoul Bova in tribunale e chiedere l'affidamento delle figlie. Sull'attore pende l'accusa di altri e perpetrati tradimenti Sta assumendo contorni ben piĂą ampi la vicenda che, negli ultimi giorni, ha travolto la vita professionale e privata di Raoul Bova. Da quel che sembra, l'attore non solo deve difendersi dagli audio e i messaggi di Martina Ceretti, ma secondo le ultime indiscrezioni, Rocio Munoz Morales avrebbe attivato i suoi legali per salvaguardare se stesse e le due figlie. Rocio Munoz Morales, i tradimenti di Bova e l'affidamento delle figlie: cosa sta succedendo E' il Corriere della Sera che ricostruisce cosa sta accadendo alla coppia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Raoul Bova ha tradito altre volte Rocio Munoz Morales? Lei intanto chiede l'affidamento esclusivo delle figlie

