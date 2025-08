Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales | ora è battaglia per le figlie

Roma, 1 agosto 2025 – Dalle parole ai fatti. Dopo giorni di audio rubati, privacy violata e pettegolezzi piccanti, seguite a quello che viene ormai considerato il gossip dell’estate, Rocío Muñoz Morales, mette nero su bianco le sue richieste. La compagna di Raoul Bova vuole l’affido delle due figlie, Luna e Alma, e – secondo quanto scrive oggi Il Corriere della Sera – ha già dato mandato al suo avvocato Antonio Conte di presentare ricorso al Tribunale civile di Roma per l’affido e il mantenimento delle due bambine avute da Raoul Bova. Di più. L’attrice e showgirl spagnola, 37 anni, che attualmente si è rifugiata con le figlie in Puglia (in una località segreta) per sfuggire alla tempesta mediatica scaturita dagli audio tra il compagno e la giovane influencer Martina Ceretti, rilancia e fa sapere nell’ordine che: quello degli “occhi spaccanti” che hanno trafitto il cuore di Bova non sarebbe un caso isolato, in secondo luogo – sempre secondo quanto riporta il Corriere – l’attore avrebbe tenuto altri comportamenti gravi, che metterebbero in cattiva luce il suo ruolo di genitore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: ora è battaglia per le figlie

