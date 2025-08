Raoul Bova chi sono Alessandro Leon e Francesco e cosa fanno | Rifiutavano il cognome

Era inevitabile. In queste ore anche i figli di Raoul Bova sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. L’attore e RocĂ­o Muñoz Morales hanno sempre protetto la privacy delle loro figlie, Luna e Alma, che attualmente si trovano con la madre in una localitĂ riservata e distante dai riflettori. A breve inizieranno le trattative relative all’affidamento, per cui Bova si è rivolto all’avvocata divorzista Annamaria Bernardini De Pace, giĂ sua ex suocera e nonna dei suoi primi due figli, Alessandro Leon e Francesco. Raoul Bova ha in totale quattro figli. Alessandro Leon è il primogenito, nato il 29 gennaio 2000 dal matrimonio con Chiara Giordano, veterinaria sposata nello stesso anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: bova - raoul - sono - alessandro

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul Bova, una truffa premeditata svelata dalle chat inedite: «Date tutto a Fabrizio Corona? Io sono single da due anni» Vai su Facebook

Raoul Bova, chi sono i quattro figli: il grafico Alessandro Leon, il dj Francesco, il rifiuto del cognome, le piccole Luna e Alma e...; Raoul Bova, chi sono i quattro figli: dal grafico e il dj che rifiutavano il cognome alle piccole Luna e Alma; Raoul Bova, chi sono i quattro figli: il grafico Alessandro Leon, il dj Francesco, il rifiuto del cognome, le piccole Luna e Alma e....

Raoul Bova, chi sono i quattro figli: dal grafico e il dj che rifiutavano il cognome alle piccole Luna e Alma - L'attore e Rocio Munoz Morales hanno sempre cercato di difendere la privacy di Luna e Alma. Riporta msn.com

Raoul Bova sarà assistito dall'ex suocera Bernardini de Pace: "Mi ha chiesto aiuto" - L'attore romano ha deciso di contattare l'ex suocera, mentre Rocío Muñoz Morales si sarebbe rivolta al legale che sta assistendo Francesco Totti nel divorzio da Ilary Blasi Le indiscrezioni trapelate ... Secondo gazzetta.it