Si √® da poco conclusa seconda giornata del Rally di Finlandia 2025, nono appuntamento del calendario del Mondiale 2025. Nel day-1 √® stato Ott Tanak, con la sua Hyundai, ad assicurarsi la prima leadership della tappa, prima di disputare le altre nove speciali di oggi. Il venerd√¨ finlandese √® iniziato con la vittoria nella SS2 del beniamino di casa Sami Pajari (Toyota), seguito dal giapponese Takamoto Katsuta (+00.1) e dal connazionale Kalle Rovanpera (+00.4). Rovanpera (Toyota) ha poi fatto sua la terza tappa di Saarikas (15.7 km), anticipando il francese Adrien Fourmaux (Hyundai, +01.6) e Sami Pajari (+02. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Rally Finlandia: Rovanpera in testa dopo dieci speciali, segue la Hyundai di Neuville

