Raggiunta l' ambita pensione per il primo dirigente Luzi e il vice sovrintendente Ottaviano | il saluto della polizia teatina

Doppio saluto della questura teatina a due colleghi che hanno raggiunto la soglia della pensione. Ieri, la polizia di Stato ha saluto il primo dirigente Alfredo Luzi. Arruolatosi nel 1984 come agente ausiliario, è poi entrato all'istituto superiore di polizia nel 1989, dove ha frequentato il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - saluto - pensione - primo

L’ultimo saluto a Giuseppe Pasquetti: una vita dedicata alla famiglia e alla Polizia stradale - È stato celebrato il funerale di Giuseppe Pasquetti, storico comandante della Polizia Stradale di Città di Castello.

Lunedì l'ultimo saluto ad Alessio Gaglia, l'agente di polizia locale morto sabato - Si terranno lunedì 28 luglio, alle 10, alla chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea di piazza Matteotti, i funerali dell’agente motociclista di polizia locale Alessio Gaglia, deceduto all’età di 31 anni per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Pedullà .

La Questura di Torino si congratula e porge i suoi auguri al Vicario del Questore, Primo Dirigente dottor Luigi Mitola, promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato. Dopo gli studi classici presso il liceo Massimo D’Azeglio di Torino ed una brillante carrier Vai su Facebook

Raggiunta l'ambita pensione per il primo dirigente Luzi e il vice sovrintendente Ottaviano: il saluto della polizia teatina; La Polizia di Stato saluta il Primo Dirigente Alfredo Luzi: pensione dopo 40 anni di carriera; POLIZIA | Il vice Ispettore Manuele Salvalaio va in pensione. Il saluto del Questore Odorisio.

Polizia: in quiescenza il primo dirigente Alfredo Luzi esperto di balistica forense - ] ... Si legge su ecoaltomolise.net

Dopo quarantuno anni di servizio, ecco la pensione per il sostituto commissario - Il questore Marco Odorisio ha salutato oggi Ruggero De Munari, che da domani, primo agosto 2025 raggiungerà la meritata pensione. Lo riporta padovaoggi.it