Ragazzino colpisce con un pugno in faccia un anziano di 71 anni davanti alla chiesa del paese | è gravissimo

Era stato rimproverato perchĂ© faceva confusione e, senza pensarci troppo, ha deciso di sferrare un pugno. Adesso una persona rischia di perdere la vita. Il gesto choc è avvenuto nel piazzale della chiesa di Sant'Anna di Piove di Sacco, provincia di Padova. Un ragazzo di 16 anni ha colpito in modo. 🔗 Leggi su Today.it

Sedicenne colpisce con un pugno un anziano a Padova: grave 71enne; Sedicenne sferra un pugno in faccia al volontario della parrocchia che gli aveva chiesto di «comportarsi meglio». Il 71enne è gravissimo; Choc davanti alla chiesa: baby bullo colpisce un volontario con un pugno.

