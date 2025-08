Raccolta fondi per Lorenzo Bonicelli | generosità straordinaria come contribuire e sostenere il ginnasta

L’affetto intorno a Lorenzo Bonicelli si sta rivelando molto intenso e caloroso, anche in termini economici: in meno di mezza giornata sono stati raccolti circa 37.000 euro attraverso l’iniziativa di crowdfunding avviata dalla Ghislanzoni GAL Lecco, la societĂ del giovane ginnasta gravemente infortunatosi durante le Universiadi. Settimana scorsa il 23enne è caduto di collo in uscita dal suo esercizio agli anelli, è stato trasportato in ospedale ad Essen (Germania) ed è finito in coma farmacologico. L’azzurro si è risvegliato e nelle ultime ore è stato diffuso un aggiornamento, che parla di “ un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Raccolta fondi per Lorenzo Bonicelli: generositĂ straordinaria, come contribuire e sostenere il ginnasta

In questa notizia si parla di: lorenzo - bonicelli - ginnasta - raccolta

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

Le condizioni del ginnasta italiano dopo l'operazione subita in seguito alla caduta del 23 luglio scorso Vai su Facebook

insiemeaBonni: raccolta fondi per sostenere il ginnasta Lorenzo Bonicelli vittima del grave infortunio; Grave infortunio in gara: oltre 22mila euro raccolti per Lorenzo Bonicelli; Raccolta fondi per Lorenzo Bonicelli: generositĂ straordinaria, come contribuire e sostenere il ginnasta.

L’infortunio di Bonicelli: “Danno neurologico da valutare”. Lanciata una raccolta fondi - Si trova ricoverato al Policlinico Universitario di Essen in Germania Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana, in forza alla Ghislanzoni GAL, che lo scorso 23 luglio si è infortunato agl ... Lo riporta lecconotizie.com

"Sosteniamolo, come lui ha fatto con tutti": la raccolta per Bonicelli supera i 13mila euro - Lo dimostra il caso di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta lecchese di 23 anni che durante le Universiadi di Essen , in Germania , è caduto d ... Da informazione.it