Quest’opera non può essere usata per addestrare IA il messaggio nei titoli di coda di Troppo cattivi 2

Chi avrà la pazienza di guardarsi tutti i titoli di coda di Troppo cattivi 2 troverà la netta posizione di DreamWorks in merito all’uso del film per addestrare le IA. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - “Quest’opera non può essere usata per addestrare IA”, il messaggio nei titoli di coda di Troppo cattivi 2

In questa notizia si parla di: titoli - addestrare - coda - troppo

“Quest’opera non può essere usata per addestrare IA”, il messaggio nei titoli di coda di Troppo cattivi 2; Troppo cattivi 2: DreamWorks include avvisi legati all'intelligenza artificiale nei titoli di coda; Troppo cattivi 2 contro l'IA? Dreamworks attacca e i fan esultano: Così si fa!.

Troppo cattivi 2: DreamWorks include avvisi legati all'intelligenza artificiale nei titoli di coda - DreamWorks ha inserito un avviso nei titoli di coda di Troppo cattivi 2 chiarendo che il film non dovrà essere utilizzato per "addestrare" l'intelligenza artificiale e mettere in difficoltà il futuro ... Come scrive it.ign.com