Quello tra Vasseur e la Ferrari era un matrimonio obbligato

Rinnovato il contratto del team principal: l’esigenza di continuitĂ e il ruolo di Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quello tra Vasseur e la Ferrari era un matrimonio obbligato

In questa notizia si parla di: vasseur - ferrari - matrimonio - obbligato

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

F1, Vanzini: “La McLaren ha trovato uno stratagemma. Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari, non ce la fa nessuno” - Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Fanno vedere a Vasseur il video di Leclerc che demolisce il progetto Ferrari: reazione impacciata - A Imola va in scena il peggior weekend stagionale della Ferrari: fuori entrambe le SF-25 in Q2, Leclerc attacca duramente il progetto tecnico, Vasseur replica in diretta ma non si assume tutte le responsabilitĂ .

Quello tra Vasseur e la Ferrari era un matrimonio obbligato; F1, Ferrari: la scelta decisiva per il futuro che non si può sbagliare; F1 | Ferrari, troppi limiti e poche risposte: la SF-25 non convince.

Ferrari poco sopra la soglia dei 400 euro tra dubbi su Bev e rumor su ... - Ferrari poco sopra la soglia dei 400 euro tra dubbi su Bev e rumor su Vasseur In ogni caso è stato confermato il lancio a ottobre del primo veicolo elettrico, come simbolico, con un prezzo ... Segnala ilsole24ore.com

Vanzini: 'Vasseur-Ferrari, matrimonio può continuare. Ma...'. VIDEO - 19:37 Carlo Vanzini SI É VERIFICATO UN ERRORE 320 ... sport.sky.it scrive