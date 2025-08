quella spolverata di edilizia sociale per mascherare la speculazione urbanistica a milano

Il "sistema", che ruotava attorno all'urbanistica milanese, era "così rodato che il presidente della Commissione per il paesaggio" Giuseppe Marinoni "non faceva mistero", come risulta dalle chat, "di aver concordato con l'assessore Tancredi di inserire una 'spolverata' di edilizia sociale quale ingrediente per ravvisare un interesse pubblico", puramente "strumentale", nel partenariato pubblico-privato sui "nodi", ossia  sulla rigenerazione delle aree periferiche di accesso a Milano  . Lo mette in evidenza il gip Mattia Fiorentini in un passaggio dell'ordinanza con cui ha disposto i sei arresti nella maxi inchiesta dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici, con l'aggiunta Tiziana Sicilano, e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

