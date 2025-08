La faccia come il Conte: perchĂ© soltanto "Giuseppi", leader dei neo grillini gavianei (con la differenza che Antonio Gava non si ergeva a rivoluzionario moralista) in una sola conferenza stampa può appoggiare un candidato indagato nelle Marche, poi frenare su un candidato non indagato alla Regione Toscana, poi continuare a pretendere le dimissioni del sindaco di Milano in Lombardia e, per tutte le altre regioni o possibili alleanze, straparlare di "potentati" e "signori delle tessere" e insomma: si vedrĂ . Notevole, sempre ieri, questa sua uscita riassuntiva: "Se ci fosse un collegamento fra Ricci e la candidatura che stiamo valutando in Campania significherebbe che sono un buffone". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella faccia di Conte