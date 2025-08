M entre tutti partono per le ferie, loro restano. Gli operatori di Telefono Azzurro, da 38 anni accanto agli adolescenti, rimangono in ascolto di bambini e adolescenti in difficoltà. Giovani e giovanissimi che, in estate, con le scuole chiuse e anche gli educatori in vacanza, si trovano persi senza i loro punti di riferimento. I servizi di ascolto vengono così rafforzati proprio d’estate. E con modalità in linea con le abitudini dei giovani. Da oggi è infatti possibile scaricare negli store per Android e iOS le app dei servizi 19696 e 116000. X Attraverso le app è possibile mettersi in contatto in qualsiasi giorno e orario con i volontari di telefono azzurro che sono pronti a raccogliere e gestire le richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quella che per noi è la bella stagione, per molti bambini e adolescenti in difficoltà è l'inferno. Iniziano (per gli altri) le vacanze estive e loro perdono ogni punto di riferimento stabile. E sono più esposti alle insidie della rete