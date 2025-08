Quel dna… Garlasco dopo 18 anni si parla di quel profilo genetico mai rilevato

Mentre la nuova indagine sul delitto di Garlasco va avanti, parallelamente emergono nuove rivelazioni e colpi di scena che continuano a scuotere l’opinione pubblica. A distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso resta aperto sotto molti punti di vista, con tasselli che tornano oggi al centro dell’attenzione. L’ultimo arriva dalla giornalista Rita Cavallaro, che da mesi segue da vicino gli sviluppi e ha già firmato diversi scoop sulla vicenda. In un nuovo articolo pubblicato su L’identità, Cavallaro scrive: “Nel delitto di Garlasco spunta dal passato un Dna fantasma” — un profilo genetico mai comparso negli atti ufficiali, ma citato in più articoli di stampa dei primi giorni di settembre 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - anni - parla - profilo

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi - I militari stanno analizzando telefoni e pc del 37enne, indagato nell'ambito di una nuova ricostruzione dell'omicidio di Chiara

Garlasco, arma del delitto in un canale? Residenti: ‘È stato pulito 8 anni fa’ - Sul posto sono presenti i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena - Garlasco (Pavia), 14 maggio 2025 - Un nuovo un colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

A Garlasco, 18 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, si parla ancora di riti satanici, esorcismi e silenzi pesanti. Il rapper Veider Bre, cresciuto tra quei campi e quei boschi, racconta al settimanale Giallo, diretto da Albina Perri, la provincia che divora tutto. Droga Vai su Facebook

Ipotesi #ignoto3 a #Garlasco: parla l'avvocato di #Stasi, De Rensis a #MorningNews Vai su X

Garlasco, l'avvocato di Stasi parla del dna ignoto trovato in bocca a Chiara Poggi: l'analisi di De Rensis; Delitto Garlasco, dopo 18 anni la spazzatura parla ancora; Delitto Garlasco, parla Andrea Sempio: Sono innocente, la famiglia di Chiara Poggi crede in me.

Garlasco, parla un ex compagno di scuola di Andrea Sempio: "Non è mai stato un tipo violento, lui non c'entra" - Indagini sull'Ignoto 3 nel delitto di Garlasco, parla un ex compagno di scuola di Andrea Sempio convocato per il Dna: il video ... Come scrive virgilio.it

Garlasco, l’impronta 33 e i dubbi che riaprono il caso Poggi - A distanza di anni dal delitto di Chiara Poggi, l’omicidio che sconvolse Garlasco nell’agosto del 2007 , le polemiche sulle indagini non si placano. Si legge su informazione.it