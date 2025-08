Quattro serate musicali all' ombra del castello medievale a Roccascalegna in festival

Torna per la 28esima edizione, Roccascalegna in festival, quattro serate di grande musica in piazza Municipio, all'ombra del castello medievale. Si inizia domenica 17 agosto, con il folk di I musici, band teramana che farà ballare il pubblico. Si prosegue lunedì 18, con Luca Romagnoli, frontman. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: quattro - serate - ombra - castello

Tim Summer Hits, quattro serate: gli ospiti e le anticipazioni - Quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits, tutti i dettagli. Inizia l’estate e Roma  si prepara ad accogliere le grandi hit del momento e le grandi stelle del panorama musicale con le quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits.

TIM Summer Hits 2025: i cantanti delle quattro serate - La musica dell’estate 2025 è pronta ad accendere il cuore di Roma: da sabato 7 a martedì 10 giugno, Piazza del Popolo diventa il palcoscenico delle hit più amate con TIM Summer Hits, il grande evento musicale gratuito firmato Rai e TIM.

Tim Summer Hits, gli ospiti delle quattro serate - DA SABATO 7 A MARTEDÌ 10 GIUGNO LA GRANDE MUSICA DELL’ESTATE 2025 IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA CON TIM SUMMER HITS ANCHE QUEST’ANNO AL TIMONE CARLO CONTI E  ANDREA DELOGU  QUATTRO SERATE INDIMENTICABILI CON I BIG DELLA MUSICA! IN ONDA DA VENERDÌ 13 GIUGNO SU RAI 1, RAI RADIO2  E RAIPLAY GLI OSPITI CHE SALIRANNO SUL PALCO SONO:  SABATO 7 GIUGNO AIELLO | ALEX WYSE | ANTONIA | BABY K | BENJI & FEDE BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ | GHALI | LORELLA CUCCARINI MICHELE BRAVI e MIDA | NEK | PETIT | PLANET FUNK | RAF | RIKI RKOMI | ROCCO HUNT | SAL DA VINCI | SANGIOVANNI TREDICI PIETRO | TRIGNO | VALE LP e LIL JOLIE DOMENICA 8 GIUGNO BRUNORI SAS | CARL BRAVE | CHIARA GALIAZZO | COEZ CRISTIANO MALGIOGLIO | DIODATO | EMIS KILLA FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI e DANI FAIV | FINLEY e NINA ZILLI FRANCESCA MICHIELIN | FRED DE PALMA | FULMINACCI | JOAN THIELE | LDA | LEVANTE LUCHÈ | MARCO MASINI | NOEMI | OLLY | PATTY PRAVO SARAH TOSCANO | TANANAI | VENERUS LUNEDÌ 9 GIUGNO ALESSANDRA AMOROSO | BIGMAMA | CHIAMAMIFARO | COEZ | COMA_COSE ERMAL META | EUGENIO IN VIA DI GIOIA FABIO ROVAZZI | FRANCESCO GABBANI FRANCESCO RENGA FUCKYOURCLIQUE | GAIA | JACOPO SOL | LEO GASSMANN LORENZO FRAGOLA | LUDWIG e SABRINA SALERNO | NICOLÒ FILIPPUCCI | NOEMI ORIETTA BERTI | ROSE VILLAIN SERENA BRANCALE | SETTEMBRE | THE KOLORS  MARTEDÌ 10 GIUGNO ACHILLE LAURO | ALEX BRITTI | ALFA | ANNALISA | A-CLARK, VINNY e IVA ZANICCHI BIGMAMA | BNKR44 | BRESH | CAPO PLAZA | CLARA | CLEMENTINO FEDEZ | GABRY PONTE | GIGI D’ALESSIO | NEGRAMARO | SAYF SHABLO + GUESTS | TROPICO  Inizia l’estate e Roma  si prepara ad accogliere le grandi hit del momento e le grandi stelle del panorama musicale con le quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, firmate TIM Summer Hits.

Con il caldo, proteggi i tuoi amici a quattro zampe! Scopri semplici consigli per aiutarli a superare l’estate in sicurezza: acqua fresca, ombra, passeggiate nelle ore più fresche e tanta attenzione ai segnali di colpo di calore. ? Il tuo amore è anche prender Vai su Facebook

Quattro serate musicali all'ombra del castello medievale a Roccascalegna in festival; ESTATE IN FAVOLA in Biblioteca e al Castello - Spettacoli serali e letture al tramonto per bambini e famiglie; Cambio Festival 2025: Sold out e applausi al Castello dei Figli di Cambio.

Quattro serate musicali all'ombra del castello medievale a Roccascalegna in festival - Torna per la 28esima edizione, Roccascalegna in festival, quattro serate di grande musica in piazza Municipio, all'ombra del castello medievale. Si legge su chietitoday.it

Quattro serate di cinema sotto le stelle a Longiano - Da stasera all’8 luglio torna la rassegna di cinema all’aperto: prima data nel castello malatestiano, poi nei parchi di Budrio, Ponte Ospedaletto e Crocetta. ilrestodelcarlino.it scrive