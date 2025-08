Quanto costa il Lububu segreto che Chiara Ferragni ha regalato ai figli | tutti a bocca aperta

Chiara Ferragni ha chiuso ufficialmente i suoi impegni lavorativi per il 2025 e si prepara ora a godersi le meritate vacanze estive. Dopo una serata tranquilla passata in casa con i figli Leone e Vittoria, l‚Äôimprenditrice ha cominciato i preparativi per la partenza. Non √® la prima volta che si allontana dalla citt√† nelle ultime settimane, ma questa volta √® vacanza vera, come ha lasciato intendere con alcuni post sui social. Negli ultimi mesi l‚Äôavevamo vista impegnata tra messaggi di rinascita tatuati sulla pelle e interni di casa griffati, oggi invece Chiara si mostra in una veste pi√Ļ leggera e familiare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

