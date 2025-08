Quando l’Astrattismo esalta l’Espressionismo nelle opere di Patrizia Grubissa

Non sempre la realtà , in particolar modo quella artistica, riesce a rimanere all’interno di schemi ben definiti anzi, nel periodo contemporaneo gli autori tendono a mescolare, a fondere insieme diverse sfaccettature stilistiche che si concretizzano in un’apparenza insolita, al di fuori dagli schemi ma grazie alla quale le correnti del passato trovano nuova linfa e si rigenerano in versioni innovative e più al passo con i tempi attuali. L’artista di cui vi racconterò oggi ottiene, dopo un periodo precedente più definito, uno stile personale in cui sovrappone due linguaggi pittorici originariamente ben distinti e lontani l’uno dall’altro, per dare vita a una cifra stilistica rafforzata dagli estremi abilmente mescolati e resi armonici grazie all’eleganza del suo tratto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

