Qualificazioni ai Mondiali FIBA 2023 L’ItalBasket pronta a scendere in campo

Ritorna la nazionale che ci ha fatto sognare a Tokyo. L’ItalBasket inserita bel gruppo H insieme a Russia, Olanda e Islanda inizierà venerdì 26 Novembre il percorso di qualificazione. Le prime 3 del girone confluiranno con le prime 3 del girone G. Si formerà così un girone da 6 squadre dove le prime 3 parteciperanno . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Qualificazioni ai Mondiali FIBA 2023. L’ItalBasket pronta a scendere in campo

#RMbasket Il Consiglio Federale FIP Italbasket, a seguito dei controlli effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Tec), da Lega Nazionale Pallacanestro e dalla Commissione Impianti Sportivi, ha provveduto a definire l'organico della prossima sta

