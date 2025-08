Quali sono i cibi da mangiare in caso di pressione bassa?

La pressione bassa, o ipotensione, è una condizione che può causare sintomi come stanchezza, capogiri, visione offuscata e senso di svenimento, soprattutto nei cambi di stagione. Sebbene spesso non sia pericolosa per la salute, può influire sulla qualitĂ della vita e sul benessere quotidiano. Un’alimentazione adeguata può rappresentare un valido supporto per riequilibrare i valori pressori in modo naturale. Tra i cibi piĂą efficaci nel favorire un aumento della pressione arteriosa figurano quelli ricchi di sodio, come olive, acciughe, salmone affumicato o formaggi stagionati. Tuttavia, l’assunzione di sale deve sempre avvenire con moderazione e sotto consiglio medico, soprattutto in soggetti con altre condizioni cardiovascolari. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Quali sono i cibi da mangiare in caso di pressione bassa?

