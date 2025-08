Quale sarà l’impatto dei dazi di Trump sui settori del made in Italy

Mentre l’onda dei dazi trumpiani affossa i mercati europei, con Milano che ha toccato il meno 3 per cento, in Italia si calcola l’impatto che le tariffe Usa avranno sui diversi settori del nostro export che, se consideriamo gli Stati Uniti, nel 2024 è stato tra i 66 e i 70 miliardi di euro. La reale esposizione delle imprese italiane ai dazi potrebbe essere compresa tra i 45 e i 50 miliardi con un costo stimato tra i 6,7 e i 7,5 miliardi di euro. Che però, come ha ricordato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, potrebbe arrivare a superare i 22 miliardi. I dazi colpiranno più duramente il Nord Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

