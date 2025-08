Qr Code Inps per trovare lavoro a 4 milioni di disoccupati

Una lettera Inps per 4 milioni di famiglie al rientro delle vacanze estive. All’interno, un QR code pensato per quattro categorie di giovani: inoccupati, disoccupati, studenti e occupati in cerca di nuove opportunitĂ . Inquadrando il codice con il proprio smartphone si aprirĂ uno spazio digitale con piĂą di 50 servizi personalizzati. PerchĂ© la busta Inps ai giovani. L’obiettivo, come spiega il presidente dell’Inps Gabriele Fava, è duplice: aiutare le nuove generazioni a trovare un’ occupazione stabile e garantire al sistema previdenziale italiano una base contributiva piĂą solida per il futuro, come spiegato in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Qr Code Inps per trovare lavoro a 4 milioni di disoccupati

L’incontro con l'Inps grazie alle videochiamate diventa più diretto, superando code, distanze e rigidità burocratiche. La PA si fa più prossima, grazie al digitale - N uova rivoluzione digitale in casa Inps. Dal primo luglio partirà una fase sperimentale, che promette di alleggerire le sedi fisiche e migliorare il servizio per i cittadini.

INPS lancia le videochiamate in via sperimentale, dal 1° luglio 20 minuti con funzionari specializzati per pratiche, niente code agli sportelli, ma solo un click da casa con smartphone, tablet o PC - Dal 1° luglio 2025 l'INPS avvia una sperimentazione rivoluzionaria per modernizzare l'accesso ai propri servizi.

Inps, via agli appuntamenti da remoto: “Videochiamate contro l’afa e le code” - Parte la sperimentazione del nuovo servizio negli uffici di piazza della Vittoria, Sestri Ponente e Sestri Levante.

