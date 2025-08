Putin | Sì a una pace duratura per garantire sicurezza a Mosca e Kiev Zelensky | Pronto a incontrarlo in qualsiasi momento

Le notizie di venerdì 1 agosto sulla guerra tra Ucraina e Russia, in diretta. Lukashenko in visita da Putin. Attacco su Kiev, 31 morti tra cui 5 bambini. Berlino: «Imminente fornitura di 2 batterie Patriot a Kiev». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin: «Sì a una pace duratura per garantire sicurezza a Mosca e Kiev». Zelensky: «Pronto a incontrarlo in qualsiasi momento»

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - Bluff, puntata e rilancio. L’avvicinamento al vertice di domani a Istanbul che avrebbe potuto essere il primo, storico faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino dall’inizio della […] The post Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco first appeared on il manifesto.

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione» - Sospira, alza gli occhi in cielo. Esita un attimo, poi l?affondo: «Io mi fido poco di Putin». Alla vigilia del summit di Istanbul che potrebbe cambiare il corso della guerra in.

Ucraina-Russia, proposta Putin: “Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul” - (Adnkronos) – "La Russia non ha mai chiuso la porta al dialogo con l'Ucraina e ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati a Istanbul dal 15 maggio".

