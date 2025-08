Putin non cambiano le nostre condizioni per la pace

Il presidente russo Vladimir Putin ha riaffermato oggi che per arrivare alla pace in Ucraina rimangono valide le condizioni da lui poste un anno fa: riconoscimento come russe della Crimea e delle quattro regioni parzialmente occupate dai russi e rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Lo riferisce l'agenzia Tass. Putin ha sottolineato "la dinamica positiva al fronte" per le truppe di Moca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin, non cambiano le nostre condizioni per la pace

