Putin | Non cambiano le nostre condizioni per la pace Zelensky | Pronto a incontrarlo

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che, per arrivare alla pace in Ucraina, rimangono valide le condizioni da lui poste un anno fa, vale a dire il riconoscimento come russe della Crimea e delle quattro regioni parzialmente occupate dai russi e la rinuncia di Kyiv a entrare nella Nato. L’ha riferito l’agenzia Tass, aggiungendo che il leader del Cremlino ha parlato di « dinamica positiva al fronte » per le truppe di Mosca che continuano ad avanzare lungo tutto il fronte in Ucraina. Zelensky: «Servono colloqui diretti, pronto a incontrare Putin». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky gli ha risposto su X, ribadendo la sua apertura a un confronto diretto «in qualsiasi momento». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Putin: «Non cambiano le nostre condizioni per la pace». Zelensky: «Pronto a incontrarlo»

Putin: condizioni per pace non cambiano