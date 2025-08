Punta Marina revocato il divieto di balneazione

Ravenna, 1 agosto 2025 – È stato revocato, con ordinanza del Comune di Ravenna, il divieto di balneazione scattato ieri, giovedì 31 luglio, nel tratto dall’inizio delle barriere frangiflutti fino alla spiaggia libera nord di Lido Adriano (esclusa), a Punta Marina. Le analisi microbiologiche dei campioni di acque marine effettuate da Arpae hanno infatti attestato il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti dalla legge. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, infatti, erano risultati oltre alla norma i valori sia di Enterococchi intestinali sia di di Escherichia coli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Punta Marina, revocato il divieto di balneazione

