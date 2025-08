PSVITA SWITCH Julius 1.80 | Modalità Militare Lingue e Bugfix nel Clone Open-Source di Caesar III

bvschaik  ha rilasciato la versione 1.8.0  di Julius, l’implementazione open-source di Caesar III, portando con sĂ© una serie di miglioramenti, nuove funzionalitĂ e correzioni di bug. Vediamo insieme cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento!  Miglioramenti Generali. ModalitĂ Militare: Il gioco entra automaticamente in modalitĂ militare quando si accede a una legione tramite scorciatoia da tastiera.. Visualizzazione dell’Acqua: Ora, quando si costruisce un serbatoio idrico, viene sempre mostrata la portata dell’acqua, anche se non è possibile posizionarlo.. Notifica degli Screenshot: Un avviso a schermo conferma quando uno screenshot viene salvato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: open - psvita - switch - julius

