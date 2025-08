PSVITA Biplanes Revival v1.21 | Il Ritorno di un Classico Arcade su PC e PS Vita

Ricordate¬† ‚ÄúBluetooth BiPlanes‚ÄĚ, il gioco arcade per cellulari sviluppato da¬† Morpheme Ltd. ¬†nel 2004? Grazie al lavoro eccezionale di¬† regular-dev, questo piccolo gioiello √® stato ricreato da zero in¬† C++ ¬†e portato su¬† PC e PS Vita ¬†con il nome¬† Biplanes Revival! La versione¬† v1.2.1 ¬†segna la prima release ufficiale, portando con s√© tutto il divertimento dei duelli aerei in stile arcade, ora con miglioramenti moderni e supporto al multiplayer. Caratteristiche Principali. Gameplay semplice da imparare, difficile da padroneggiare ¬†‚Äď Duelli rapidi e intensi tra biplani.. Modalit√† multigiocatore ¬†(solo PC) ‚Äď Sfida gli amici in match peer-to-peer con supporto a sessioni private. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net