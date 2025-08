La presenza di titoli di grande richiamo esclusivi per determinate piattaforme può generare aspettative e frustrazioni tra gli appassionati di videogiochi. Un esempio recente riguarda il blockbuster RPG Starfield, sviluppato da Bethesda, che nel 2023 ha riscosso grande interesse come esclusiva Xbox. La possibilitĂ che il titolo possa arrivare anche su PlayStation 5 sta suscitando discussioni, soprattutto in virtĂą di recenti indiscrezioni riguardanti le tempistiche di rilascio. starfield potrebbe arrivare su ps5 nel 2026. ritardo dell’annuncio in seguito al flop di Shattered Space. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, Starfield potrebbe essere disponibile su PlayStation 5 a partire dalla primavera del 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ps5 scopri la finestra di lancio per l’esclusiva blockbuster xbox 2023