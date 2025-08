Provincia di Foggia Pd e Con bocciano Nobiletti | Tiene in ostaggio l' Ente per rimanere attaccato alla poltrona

Nel Consiglio provinciale di oggi 9 consiglieri su 12 hanno bocciato sia il rendiconto di gestione che il documento unico di programmazione presentato da Giuseppe Nobiletti. “Ancora una volta il Presidente della Provincia antepone i suoi interessi personali al bene della provincia. Tiene in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - nobiletti - tiene - foggia

Rendiconto bocciato, è "paralisi politica" in Provincia. Fratelli d'Italia: "Nobiletti si dimetta" - “Sono passati quasi quattro mesi dal 19 aprile. In questo tempo l’azione amministrativa della Provincia è stata paralizzata da logiche spartitorie e interessi personali.

Provinciali, finisce 10 a 2: il Pd sbanca, batosta annunciata per il centrodestra; Provincia di Foggia, PD e CON chiedono le dimissioni di Nobiletti: “Tiene in ostaggio l’ente”; Autobus per il Policlinico di Foggia, la USB incalza Regione e Provincia: “Basta scuse, la salute non può aspettare i tre.

Provincia di Foggia, PD e CON contro Nobiletti: “Si dimetta. Tradita la fiducia, paralizzata l’istituzione solo per mantenere la poltrona. Noi non ci pieghiamo” - Tradita la fiducia, paralizzata l’istituzione solo per mantenere la poltrona. Scrive ilsipontino.net

Rendiconto bocciato, è "paralisi politica" in Provincia. Fratelli d'Italia: "Nobiletti si dimetta" - In seconda convocazione (dopo che la seduta di ieri era andata deserta) si è votato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2024. Come scrive foggiatoday.it