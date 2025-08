Protezione Civile la città di Nocera ottiene finanziamento dalla Regione

Con il Decreto Dirigenziale 452 del 29 luglio 2025, la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie definitive dell’Avviso Pubblico per la Pianificazione di Protezione Civile a scala comunale, intercomunale e provinciale. Nocera Inferiore è tra i Comuni ammessi al contributo regionale per 71.000. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Piani di Protezione Civile, da Regione Campania 15 milioni - Stampa Sono stati ufficialmente assegnati, con apposita graduatoria approvata ieri, i 15 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Campania, attraverso la predisposizione di un apposito bando ... Riporta salernonotizie.it

Piani di Protezione Civile, dalla Regione 15 milioni di euro: l’elenco degli enti beneficiari - Sono stati ufficialmente assegnati, con apposita graduatoria approvata ieri, i 15 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Campania, attraverso la predisposizione di un apposito bando, per i ... Scrive ntr24.tv