Prorogato il piano sosta Se ne riparla a gennaio

Il piano sosta faentino potrebbe cambiare gestore da gennaio. Durante il consiglio comunale di martedì, infatti, è stata approvata all’unanimitĂ la delibera presentata dall’assessore Luca Ortolani con cui sarĂ avviata la procedura di gara per il nuovo affidamento della sosta a pagamento. Il documento tecnico contiene alcune novitĂ rispetto all’affidamento che dodici anni fa esatti rivoluzionò i parcheggi a pagamento a Faenza. "La decisione – spiegano da Palazzo Manfredi – segna un cambio di passo dopo oltre un decennio di attivitĂ del raggruppamento formato da Abaco Spa e Input Srl, a cui era stata affidata la gestione nel 2013. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prorogato il piano sosta. Se ne riparla a gennaio

In questa notizia si parla di: sosta - piano - gennaio - prorogato

Sosta selvaggia a Empoli, nuovo piano. “Ecco 30 posti in più e controlli serratissimi” - Empoli, 7 giugno 2025 – Pìù posti ovvero 30 stalli per i residenti e lotta alla sosta selvaggia. Varato dall’amministrazione un nuovo piano di sosta per disciplinare il parcheggio in centro, dando una risposta alle richieste provenienti da cittadini e commercianti.

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa - Reggio Emilia, 29 luglio 2025 – Parcheggi a rotazione e di sosta lunga, con tariffe da 0,50 centesimi a 1,5 euro, oltre a opzioni giornaliere a 2 euro per una mezza giornata e 4 euro per tutto il giorno; due ore di parcheggio gratuito per circa 500 stalli e un’area di sosta gratis da 350 posti per i dipendenti; sempre per i dipendenti, opzioni di abbonamento a 30 euro l’anno o 15 euro al mese/150 euro all’anno.

Stragi senza sosta. Piano degli Stati uniti per governare Gaza - Gli americani annunciano «buone notizie» per Gaza e per il Medio Oriente prima del viaggio di Donald Trump nel Golfo la prossima settimana.

Prorogato il piano sosta. Se ne riparla a gennaio; Turismo, Ministero proroga bando aree di sosta: tempo fino al 22 gennaio |; Turismo all’aria aperta, prorogato il bando Mitur da oltre 32 milioni di euro per le aree di sosta.

Lazio-Real Sociedad, divieti di sosta (anche in Centro) e bus per ... - Divieti di sosta in centro In vista dell'importante match, come di consueto, verranno apportate modifiche alla mobilità. Segnala roma.corriere.it

Piano sosta, nuova grandinata di critiche - Il Giorno - Piano sosta, nuova grandinata di critiche Le modifiche apportate non piacciono ai residenti e a chi lavora nella zona rossa. Da ilgiorno.it