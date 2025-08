Proposta bipartisan del Senato Usa | 54,6 miliardi per aiuti a Kiev

Il provvedimento include miliardi di dollari per l'assistenza diretta agli armamenti, nonchĂ© fondi per ricostituire le scorte americane.

Iran, dopo il cessate il fuoco arriva la proposta di Trump: “30 miliardi di investimenti” - Mentre negli Stati Uniti (e non solo) si discute se Washington abbia effettivamente distrutto “completamente” il programma nucleare iraniano come sostenuto dal presidente Usa Donald Trump e dai repubblicani (tesi ad oggi smentita da un report preliminare del Pentagono, secondo cui gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari ne hanno solo ritardato l’attuazione di mesi), la Casa Bianca si sta muovendo per cercare di trovare un accordo con Teheran.

Iran, la proposta di Trump: “30 miliardi di dollari per far tornare Teheran a negoziare sul nucleare” - Donald Trump sta valutando di mettere sul tavolo dell’ Iran circa 30 miliardi di dollari per riportare Teheran a negoziare, consentendo così a Teheran di costruire un programma nucleare civile che non preveda l’arricchimento dell’uranio.

Proposta bilancio Ue 2028-34 vale 2mila miliardi - Vale 2mila miliardi la proposta della Commissione europea per il nuovo Bilancio Ue di medio termine per il settennato 2028-2034.

