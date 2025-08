Pronto soccorso o Cau per i pazienti la scelta rimane un rebus

Cesena, 1 agosto 2025 – Caro Carlino, scrivo la presente solo come sfogo e testimonianza. Il 28 luglio scorso nel pomeriggio sono andata al pronto soccorso per dolori addominali e altri sintomi probabilmente riconducibili a un’infezione delle vie urinarie. Ho sbagliato, il mio medico è in ferie, il sostituto era pieno di appuntamenti, così mi sono detta che da malata cronica magari qualcuno al Ps anche dopo ore mi avrebbe visitato, oggi che non visita praticamente più nessuno se non a pagamento. L’infermiera al triage cerca subito di dissuadermi perché si prospetta un’attesa di oltre 10 ore, c’è il Cau, perché non vado dal mio medico, ecc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso o Cau, per i pazienti la scelta rimane un rebus

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - BRINDISI - Sono numeri importanti quelli registrati nell’attività dello Scap, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica: 5.

Il medico che dormiva al Pronto Soccorso: «Hanno tentato di avvelenarmi» - Il dottor Francesco Paolo Palma è stato immortalato la notte del primo maggio mentre dormiva su una poltrona del Pronto Soccorso di Cerignola in provincia di Foggia.

«Guadagno più di un primario: 950 euro lordi a turno, e in pronto soccorso mi organizzo io quando andare». Si presenta così il dottor Iarno Berardi. Cinquant’anni, romano, chirurgo maxillo-facciale, da sette vive il doppio binario della sanità italiana: da una pa Vai su Facebook

Sovraffollamento nel pronto soccorso: la permanenza del paziente non potrà più superare le 8 ore - Una completa rivisitazione del modello organizzativo dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi, che parte dal triage e tocca l'osservazione ... Da marsicalive.it

Verì, misure per pazienti ed operatori in Pronto soccorso - "La pressione sui pronto soccorso è uno dei problemi principali che riguarda non solo l'Abruzzo, ma tutta Italia, ed è legata a molteplici fattori solo in parte governabili, come ad esempio il fatto c ... Riporta msn.com