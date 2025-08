In una mossa non inaspettata ma certamente diplomaticamente rilevante, il segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey, ha pubblicamente riferito che Londra è pronta a combattere nell' Indo-Pacifico se si rendesse necessario. La dichiarazione è stata resa il 27 luglio da bordo della portaerei Hms “Prince of Wales”, che aveva appena attraccato al porto australiano di Darwin. Il ministro Healey, insieme a Richard Marles, vice primo ministro australiano, interpellato dal quotidiano britannico Telegraph su cosa stia facendo il Regno Unito per aiutare Paesi come Taiwan a prepararsi a una potenziale escalation da parte della Repubblica Popolare Cinese (Rpc), ha dichiarato: “Se dobbiamo combattere, come abbiamo fatto in passato, Australia e Regno Unito sono nazioni che combatteranno insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pronti a combattere contro la Cina". Portaerei nel Pacifico e segnali su Taiwan: cosa succede