Pronostico Ceara-Flamengo | la capolista non molla la presa

Ceara-Flamengo è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Con un filotto di tre vittorie di fila, e sfruttando il momento di appannamento del Cruzeiro, il Flamengo si è preso la prima posizione in classifica del campionato e non vuole mollare la presa. E ha anche una partita in meno, oltre a due punti di vantaggio. Insomma, momento magico per i rossoneri. (Lapresse) – Ilveggente.it E adesso, contro il Ceara, arriva la prima prova del nove. Sì, perchĂ© anche nel corso della settimana – sconfitta interna in coppa contro l’Atletico Mineiro – il Flamengo ha dimostrato di avere un solo pensiero in testa, vale a dire quello di puntare tutto quello che ha, vale a dire forze fisiche e mentali, sul campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Ceara-Flamengo: la capolista non molla la presa

